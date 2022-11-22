Глава Белгородской области показал фотографии строительства засечной черты у границы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что начал рабочий день с осмотра строительства засечной черты у границ региона с Украиной. Вместе с ним на месте строительства побывал замгубернатора Владимир Базаров.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области на границе с Украиной формируется засечная черта из соображений безопасности.
В октябре в регионе приступили к установке защитных сооружений.
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