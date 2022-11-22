Узнать больше

Глава Белгородской области показал фотографии строительства засечной черты у границы

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что начал рабочий день с осмотра строительства засечной черты у границ региона с Украиной. Вместе с ним на месте строительства побывал замгубернатора Владимир Базаров.
Глава Белгородской области показал фотографии строительства засечной черты у границы
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области на границе с Украиной формируется засечная черта из соображений безопасности.

В октябре в регионе приступили к установке защитных сооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить