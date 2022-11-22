Команда из Москвы одержала победу на всероссийском конкурсе «Кибердром»

Команда «Сила Ила» стала лауреатом всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».

В этом году в конкурсе приняли участие 89 команд из 40 субъектов России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Московский регион на соревнованиях представляли восемь команд. Они состояли из школьников, студентов и молодых специалистов предприятий «Туполев», «Ил» и машиностроительного завода имени В.М. Мясищева.

Вручение наград состоялось 18 ноября. Лауреатов отметили дипломами от Министерства промышленности и торговли России, а также благодарственными письмами от Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, уточняет kp.ru.

Ранее сообщалось, что региональные состязания международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике пройдут в феврале 2023 года в Москве. Чемпионам предоставят квоту на участие в национальном этапе.