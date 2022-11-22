Узнать больше

Команда из Москвы одержала победу на всероссийском конкурсе «Кибердром»

Короткая ссылка
Команда «Сила Ила» стала лауреатом всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».
Команда из Москвы одержала победу на всероссийском конкурсе «Кибердром»

В этом году в конкурсе приняли участие 89 команд из 40 субъектов России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Московский регион на соревнованиях представляли восемь команд. Они состояли из школьников, студентов и молодых специалистов предприятий «Туполев», «Ил» и машиностроительного завода имени В.М. Мясищева.

Вручение наград состоялось 18 ноября. Лауреатов отметили дипломами от Министерства промышленности и торговли России, а также благодарственными письмами от Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, уточняет kp.ru.

Ранее сообщалось, что региональные состязания международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике пройдут в феврале 2023 года в Москве. Чемпионам предоставят квоту на участие в национальном этапе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить