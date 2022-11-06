Региональный этап состязаний по робототехнике пройдёт в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В состязаниях смогут принять участие школьники и студенты в возрасте от 12 до 18 лет.
«В сезоне 2022—2023 года участникам предстоит переосмыслить будущее устойчивой энергетики и представить свои идеи. Чемпионат даёт подросткам уникальную возможность спроектировать, собрать, запрограммировать и протестировать уникального робота», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Победители и призёры получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли школьники из Московской области.