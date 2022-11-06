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Региональный этап состязаний по робототехнике пройдёт в Москве

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Региональные состязания международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике пройдут в феврале в Москве. Чемпионам предоставят квоту на участие в национальном этапе.
Региональный этап состязаний по робототехнике пройдёт в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В состязаниях смогут принять участие школьники и студенты в возрасте от 12 до 18 лет.

«В сезоне 2022—2023 года участникам предстоит переосмыслить будущее устойчивой энергетики и представить свои идеи. Чемпионат даёт подросткам уникальную возможность спроектировать, собрать, запрограммировать и протестировать уникального робота», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Победители и призёры получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли школьники из Московской области.

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