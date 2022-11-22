Узнать больше

В Москве рассказали о продолжающейся коррекции цен на потребительском рынке

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о ситуации с потребительскими ценами в Москве.
В Москве рассказали о продолжающейся коррекции цен на потребительском рынке
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом пишет kp.ru.

По его словам, дефляция наблюдается четыре месяца подряд.

«В результате в октябре, как и в сентябре, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем», — отметил вице-мэр.

Среди основных причин он назвал снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары благодаря росту внутреннего производства, а также возврат к привычным логистическим связям и комфортному для импортёров курсу рубля.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить