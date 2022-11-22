В Москве рассказали о продолжающейся коррекции цен на потребительском рынке

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о ситуации с потребительскими ценами в Москве.

Об этом пишет kp.ru.

По его словам, дефляция наблюдается четыре месяца подряд.

«В результате в октябре, как и в сентябре, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем», — отметил вице-мэр.

Среди основных причин он назвал снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары благодаря росту внутреннего производства, а также возврат к привычным логистическим связям и комфортному для импортёров курсу рубля.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.