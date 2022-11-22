В России снизилась стоимость салата оливье

Специалисты Руспродсоюза, опираясь на данные Росстата за октябрь этого и прошлого годов, рассчитали стоимость салатов оливье и селёдка под шубой, исходя из средней потребительской стоимости продуктов в России.

Как пишет газета «Известия», четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4% (или на 1,6 рубля), до 375 рублей.

В свою очередь, селёдка под шубой подорожала на 4,6%, до 225 рублей против 215 рублей в прошлом сезоне.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.