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Политолог поддержал идею обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей госпитализированных детей

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова обеспечить родителей бесплатным питанием и спальным местом при госпитализации детей в возрасте до семи лет.
Политолог поддержал идею обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей госпитализированных детей
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«Это абсолютно здравое предложение. Очевидно, что никто не может понять и прочувствовать состояние ребёнка лучше, чем его родители, ведь не каждый малыш готов рассказать о своём реальном самочувствии человеку в белом халате», — считает Орлов.

Эксперт добавил, что в настоящее время государство уделяет повышенное внимание проблеме демографии.

«В этой связи важно не только стимулировать рождаемость различными мерами социальной поддержки, но и всячески способствовать снижению детской смертности», — уточнил он.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет.

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