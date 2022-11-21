ВЦИОМ рассказал о самом популярном среди российских школьников мессенджере
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Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте» со ссылкой на опрос, проведённый ВЦИОМ, большинство российских учеников предпочитают общаться в приложении «VK Мессенджер» и чатах «ВКонтакте».
В топ-3 самых популярных мессенджеров у школьников вошли «ВКонтакте» и/или «VK Мессенджер» (62%), Telegram и WhatsApp (58% и 55% соответственно). Четвёртую и пятую строчки заняли Viber (14%) и TikTok (5%).
В опросе принимали участие более 850 школьников старше 14 лет.
Ранее сообщалось, что эксперты «VK Мессенджера» провели опрос, посвящённый этике общения в соцсетях.