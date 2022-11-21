Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о самом популярном среди российских школьников мессенджере.

Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте» со ссылкой на опрос, проведённый ВЦИОМ, большинство российских учеников предпочитают общаться в приложении «VK Мессенджер» и чатах «ВКонтакте».

В топ-3 самых популярных мессенджеров у школьников вошли «ВКонтакте» и/или «VK Мессенджер» (62%), Telegram и WhatsApp (58% и 55% соответственно). Четвёртую и пятую строчки заняли Viber (14%) и TikTok (5%).

В опросе принимали участие более 850 школьников старше 14 лет.

Ранее сообщалось, что эксперты «VK Мессенджера» провели опрос, посвящённый этике общения в соцсетях.