«ВКонтакте» поделилась результатами исследования об этике общения в сети

Эксперты «VK Мессенджера» провели опрос, посвящённый этике общения в мессенджерах. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опросу, каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах, а ошибки и опечатки раздражают людей больше, чем дробление одного сообщения на много коротких.⠀

Высказались респонденты и о голосовых сообщениях. Каждого седьмого они раздражают, а каждый третий никогда их не записывает.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подвела первые итоги программы VK Protect.