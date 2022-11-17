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«ВКонтакте» поделилась результатами исследования об этике общения в сети

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Эксперты «VK Мессенджера» провели опрос, посвящённый этике общения в мессенджерах. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
«ВКонтакте» поделилась результатами исследования об этике общения в сети
  • Gettyimages.ru

Согласно опросу, каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах, а ошибки и опечатки раздражают людей больше, чем дробление одного сообщения на много коротких.⠀

Высказались респонденты и о голосовых сообщениях. Каждого седьмого они раздражают, а каждый третий никогда их не записывает.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подвела первые итоги программы VK Protect.

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