«ВКонтакте» поделилась результатами исследования об этике общения в сети
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Согласно опросу, каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах, а ошибки и опечатки раздражают людей больше, чем дробление одного сообщения на много коротких.⠀
Высказались респонденты и о голосовых сообщениях. Каждого седьмого они раздражают, а каждый третий никогда их не записывает.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подвела первые итоги программы VK Protect.