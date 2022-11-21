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Минцифры формирует дополнительный список IT-работников на отсрочку от осеннего призыва

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Минцифры России формирует для российского Минобороны дополнительный список сотрудников IT-компаний, которые имеют право на отсрочку от осеннего призыва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Минцифры формирует дополнительный список IT-работников на отсрочку от осеннего призыва
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

В сообщении сказано, что приём заявок на отсрочку от службы в рамках осеннего призыва уже завершён.

Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, в Минцифры продолжают поступать запросы от IT-компаний, которые просят предоставить отсрочку некоторым их сотрудникам.

«Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остаётся за ними», — говорится в сообщении.

1 ноября глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что более 2,7 тыс. призывных комиссий начали работать в 85 субъектах России в рамках осенней призывной кампании.

Призыв будет проходить с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.

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