Шойгу: более 2,7 тысячи призывных комиссий начали работать в субъектах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что более 2,7 тысячи призывных комиссий начали работать в 85 субъектах России в рамках осенней призывной кампании на срочную военную службу.

«Всего призыву подлежат 120 тысяч человек для прохождения военной службы в течение 12 месяцев», — сказал глава Минобороны России.

По его словам, военкоматы обеспечены всеми необходимыми средствами, в том числе медицинским имуществом и средствами индивидуальной защиты.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что призванные в армию этой осенью срочники не будут служить в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

Призыв будет проходить с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.