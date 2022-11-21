В Томской области зафиксировали 42 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 156 888 жителей. Вылечились 155 134 человека, в том числе 15 за минувшие 24 часа.
Тем временем, в Тверской области выявили 21 случай коронавируса, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число выздоровевших в регионе достигло 178 976. Выздоровели 175 307 жителей.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.