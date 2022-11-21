В Томской области зафиксировали 42 случая COVID-19 за сутки

В Томской области зафиксировали 42 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 156 888 жителей. Вылечились 155 134 человека, в том числе 15 за минувшие 24 часа.

Тем временем, в Тверской области выявили 21 случай коронавируса, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число выздоровевших в регионе достигло 178 976. Выздоровели 175 307 жителей.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.