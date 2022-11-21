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В Оренбургской области зарегистрировали 20 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 20 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 20 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 38 жителей региона, всего — 235 665.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 14 случаев коронавируса за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. С начала пандемии в городе заболели 96 423 человека.

Прививку от COVID-19 сделали 360 414 севастопольцев, оба компонента вакцины получили 324 691.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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