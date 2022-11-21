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Кардиолог Давыдова посоветовала следить за уровнем давления для профилактики инсульта

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Анна Давыдова, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник «Атлас», дала советы по профилактике инсульта.

В беседе с «Газетой.Ru» она рекомендовала проходить медосмотры раз в год и регулярно следить за уровнем давления.

«Если у вас обнаружат начальную стадию артериальной гипертензии, нужно обратиться к кардиологу и начать лечение. Контроль артериального давления снизит риск геморрагического инсульта», — пояснила Давыдова.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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