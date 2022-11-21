Кардиолог Давыдова посоветовала следить за уровнем давления для профилактики инсульта
В беседе с «Газетой.Ru» она рекомендовала проходить медосмотры раз в год и регулярно следить за уровнем давления.
«Если у вас обнаружат начальную стадию артериальной гипертензии, нужно обратиться к кардиологу и начать лечение. Контроль артериального давления снизит риск геморрагического инсульта», — пояснила Давыдова.
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