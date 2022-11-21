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Путин: все меры по поддержке агропромышленного комплекса сработали

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Президент России Владимир Путин заявил о важности повышения суверенитета в условиях санкционного давления, а также о том, что все меры, нацеленные на поддержку агропромышленного комплекса страны, сработали.
Путин: все меры по поддержке агропромышленного комплекса сработали
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

Путин привёл в качестве примера птицеводческие площадки племенного центра в Тюмени, которые нацелены на укрепление продовольственной безопасности и независимости страны.

«Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания», — сказал российский лидер на мероприятии по вопросам отечественной селекции и генетики.

Путин также заявил, что российская сторона помогает и будет помогать странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия из-за авантюрной политики Запада.

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