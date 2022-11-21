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Кардиолог Золотарёва рассказала, как облегчить состояние при аритмии

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Врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиники» Наталия Золотарёва рассказала, как облегчить состояние при аритмии.
Кардиолог Золотарёва рассказала, как облегчить состояние при аритмии
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

В беседе с Life.ru она заявила, что если речь идёт о тахикардии, то нужно обеспечить себе полный покой и исключить любые физические нагрузки. Также рекомендуется использовать техники, рефлекторно снижающие частоту сердцебиения.

Если речь идёт о брадикардии, то рекомендуется лечь и поднять ноги, например, положить их на подушку, а также обеспечить себе доступ к свежему воздуху.

«Если вы заметили хотя бы один из признаков аритмии у себя или своих родственников, постарайтесь немедленно принять все необходимые меры предосторожности, потому что нарушение частоты сердечных сокращений и неправильная работа сердца могут привести к его внезапной остановке», — предупредила Золотарёва.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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