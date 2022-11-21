Песков: в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации
- РИА Новости
«Никаких обсуждений на этот счёт нет... Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счёт нет», — сказал представитель Кремля.
Как ранее предупредили в Министерстве обороны России, Киев распространяет через подконтрольные СМИ фейки о якобы скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации — это не соответствует действительности.
4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призваны 318 тыс. человек.