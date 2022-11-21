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Песков: в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации

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В Кремле не обсуждается тема второй волны частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации
  • РИА Новости

«Никаких обсуждений на этот счёт нет... Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счёт нет», — сказал представитель Кремля.

Как ранее предупредили в Министерстве обороны России, Киев распространяет через подконтрольные СМИ фейки о якобы скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации — это не соответствует действительности.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призваны 318 тыс. человек.

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