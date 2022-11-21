РИА Новости: Чукотка и ЯНАО стали лидерами рейтинга по уровню зарплат в 2022 году
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Отмечается, что 49,6% работников на Чукотке получают зарплату 100 тыс. рублей и выше. На втором месте по уровню заработной платы расположился Ямало-Ненецкий автономный округ (43,8%).
Доля работников, получающих зарплату 100 тыс. рублей, с сентября 2021 года по август 2022 года выросла до 9,9%. В исследовании прошлого года этот показатель составлял 8,8%.
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