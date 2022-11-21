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РИА Новости: Чукотка и ЯНАО стали лидерами рейтинга по уровню зарплат в 2022 году

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Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами в рейтинге уровня зарплат в текущем году. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
РИА Новости: Чукотка и ЯНАО стали лидерами рейтинга по уровню зарплат в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Kelvin Murray

Отмечается, что 49,6% работников на Чукотке получают зарплату 100 тыс. рублей и выше. На втором месте по уровню заработной платы расположился Ямало-Ненецкий автономный округ (43,8%).

Доля работников, получающих зарплату 100 тыс. рублей, с сентября 2021 года по август 2022 года выросла до 9,9%. В исследовании прошлого года этот показатель составлял 8,8%.

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