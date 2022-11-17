Вакансия геолога вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых в ноябре в некрупных городах России

Сервис SuperJob опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября в городах с населением до 1 млн человек.

Об этом пишет газета «Известия».

Самой высокооплачиваемой вакансией стало предложение для главного геолога в Хабаровске с зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц.

Также в Хабаровске врачу стоматологу-ортопеду предлагают 130 тыс. рублей, а врачу-флебологу в Тюмени — 150 тыс. рублей. HR-директору в Ульяновске готовы платить 60—80 тыс. рублей.

В Барнауле и Иркутске среди самых привлекательных по оплате оказались вакансии программистов «1С» (150—250 тыс. рублей и 135—200 тыс. рублей соответственно), в Рязани — заместителя главного инженера общестроительного участка (от 150 тыс. рублей).

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.