РБК: на месте ушедших из России пончиковых Krispy Kreme открылись Krunchy Dream
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Об этом пишет РБК.
Как уточняет издание, партнёром Krispy Kreme в России, развивавшим сеть кондитерских по договору франшизы, был ресторатор Аркадий Новиков.
В начале апреля 2022 года компания Krispy Kreme в официальном Twitter-аккаунте сообщила, что расторгла договор со своим единственным российским партнёром-франчайзи и приостановила все поставки в Россию материалов и ингредиентов для приготовления пончиков.
В сентябре принадлежащее Новикову ООО «Глазурь» подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Krunchy Dream и «Кранчи Дрим».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские предприниматели заняли большинство производственных ниш в столице после того, как иностранные компании ушли с рынка в России.
В частности, добавил Собянин, речь идёт о пищевой промышленности, фармацевтике, а также о производстве высокотехнологичных товаров.