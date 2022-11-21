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РБК: на месте ушедших из России пончиковых Krispy Kreme открылись Krunchy Dream

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Ресторатор Аркадий Новиков запустил на месте ушедшей из России американской сети кондитерских Krispy Kreme новые кафе с пончиками Krunchy Dream.
РБК: на месте ушедших из России пончиковых Krispy Kreme открылись Krunchy Dream
  • Gettyimages.ru
  • © Newscast

Об этом пишет РБК.

Как уточняет издание, партнёром Krispy Kreme в России, развивавшим сеть кондитерских по договору франшизы, был ресторатор Аркадий Новиков.

В начале апреля 2022 года компания Krispy Kreme в официальном Twitter-аккаунте сообщила, что расторгла договор со своим единственным российским партнёром-франчайзи и приостановила все поставки в Россию материалов и ингредиентов для приготовления пончиков.

В сентябре принадлежащее Новикову ООО «Глазурь» подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Krunchy Dream и «Кранчи Дрим».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские предприниматели заняли большинство производственных ниш в столице после того, как иностранные компании ушли с рынка в России.

В частности, добавил Собянин, речь идёт о пищевой промышленности, фармацевтике, а также о производстве высокотехнологичных товаров.

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