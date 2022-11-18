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Собянин: российские бизнесмены заняли большинство ниш после ухода зарубежных компаний

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские предприниматели заняли большинство производственных ниш в столице после того, как иностранные компании ушли с рынка в России.

«Но должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями. Подавляющее большинство», — сказал он в интервью РИА Новости.

В частности, добавил Собянин, речь идёт о пищевой промышленности, фармацевтике, а также о производстве высокотехнологичных товаров.

Ранее Собянин сообщил, что трудности, с которыми столкнулась московская экономика после ухода иностранных компаний, преодолены почти во всех сферах.

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