Собянин: российские бизнесмены заняли большинство ниш после ухода зарубежных компаний
«Но должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями. Подавляющее большинство», — сказал он в интервью РИА Новости.
В частности, добавил Собянин, речь идёт о пищевой промышленности, фармацевтике, а также о производстве высокотехнологичных товаров.
Ранее Собянин сообщил, что трудности, с которыми столкнулась московская экономика после ухода иностранных компаний, преодолены почти во всех сферах.