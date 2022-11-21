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Крымский депутат Гемпель: ВСУ могут попасть в Крым только в качестве пленных

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Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинские военные могут попасть в Крым только в качестве пленных.
Крымский депутат Гемпель: ВСУ могут попасть в Крым только в качестве пленных
  • AP
  • © Roman Chop

Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в случае если Киев решит предпринять наступление на Крым, ответ с российской стороны будет сокрушительным. 

«У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым —  только в качестве военнопленных», — сказал Гемпель.

По его словам, украинским военным найдут применение на строящихся объектах.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские войска будут пытаться осуществить наступление на Крым.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказал мнение, что у Украины нет военной силы и ресурсов для наступления на Крым.

В сентябре в Кремле заявили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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