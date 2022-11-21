В Москве открылись две новые поликлиники

В Депздраве Москвы сообщили, что две новые поликлиники начали принимать первых пациентов.

Учреждения открылись в Алексеевском районе Москвы и в ТиНАО, их общая площадь — около 8 тыс. кв. м, передаёт НТВ.

Первое здание — корпус детской городской поликлиники №99 в Алексеевском районе, на улице Касаткина. Второе — амбулатория больницы «Кузнечики» в посёлке Курилово поселения Щаповское (Новая Москва).

«Новые здания существенно повысят доступность медпомощи почти для 15 тыс. пациентов этих районов», — уточнили в департаменте.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.