В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для получения процентов по вкладу

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение использовать средства маткапитала для получения процентов по вкладу.

Депутат отметил, что маткапитал действительно используется не сразу.

«Есть право воспользоваться, но не все этим правом пользуются сразу. Его наминал ежегодно индексируется, но при этом, если дать право гражданам размещать эти средства в банках, это бы могло приносить дополнительный процент для граждан. Что, конечно, позитивно», — рассказал Нилов.

По его мнению, идея заслуживает внимания и всесторонней проработки, потому что её реализация позволит семьям с детьми иметь дополнительный доход.

Но вместе с тем парламентарий напомнил, что «необходимо думать про безопасность и про сохранение идеологии материнского капитала».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала рассмотреть вопрос о разрешении использования средств материнского (семейного) капитала для получения процентов по вкладу.

Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной есть в распоряжении RT.