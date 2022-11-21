В России предложили использовать средства маткапитала для получения процентов по вкладу

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала рассмотреть вопрос о разрешении использования средств материнского (семейного) капитала для получения процентов по вкладу.

Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной есть в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, демографические вызовы и государственная демографическая политика диктуют необходимость принимать дополнительные меры по стимулированию рождаемости.

По её словам, одной из весомых мер поддержки рождаемости и финансовой помощи в России стал материнский (семейный) капитал.

Вместе с тем после получения сертификата перед родителями встаёт вопрос грамотного вложения средств с наибольшей пользой для семьи, пояснила детский омбудсмен.

Поэтому, по мнению Волынец, многие семьи длительное время не используют их.

При этом в настоящее время существуют способы сбережения и приумножения денежных средств, например путём открытия банковского вклада, напомнила собеседница RT.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного) капитала для получения процентов по вкладу. Данное решение стало бы одним из возможных вариантов высокого индексирования суммы материнского (семейного) капитала и способствовало улучшению демографической ситуации в Российской Федерации в целом», — говорится в тексте обращения.

Документ будет направлен в Госдуму.

Ранее Волынец призвала предусмотреть внеочередное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения отца, призванного в рамках мобилизации, с ребёнком, который проживает с матерью.