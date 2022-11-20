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Россиян предупредили о росте числа случаев мошенничества с заменой счётчиков

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Россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками, которые пытаются навязать им дорогостоящую замену счетчиков воды вместо обычной поверки, такие обращения поступают в Московский жилищный союз.
Россиян предупредили о росте числа случаев мошенничества с заменой счётчиков
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью радио Sputnik председатель союза юрист Константин Крохин.

«Мы фиксируем вал обращений от людей, которые стали жертвами мошенников. В большинстве случаев это связано с навязыванием замены счётчиков расхода воды вместо обычной поверки», — сказал он.

В таких случаях мошенник приходит к человеку, чтобы якобы провести поверку счётчика, но вместо этого «делает так, что прибор перестает работать», например, намагничивает его, рассказал Крохин.

«В итоге человек платит и 500—700 рублей за поверку, и по 5 тыс. рублей за замену каждого счётчика. Если учесть, что дома может быть два или даже четыре счётчика, то общая сумма может оказаться существенной», — рассказал юрист.

Ранее заммэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков предупредил жителей столицы о возможности активизации мошенников под видом коммунальщиков.

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