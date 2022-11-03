Жителей Москвы предупредили о возможности активизации мошенников под видом коммунальщиков

Заммэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков предупредил жителей столицы, что в длинные выходные могут активизироваться мошенники, действующие под видом сотрудников коммунальных служб.

Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Бирюков предупредил, что мошенники могут пытаться попасть в квартиры, предлагая услуги по замене счётчиков либо по проверке газовых плит.

Заммэра рассказал, что такие случаи нередки. В связи с этим он рекомендовал жителям города сохранять бдительность, не впускать подобных «коммунальщиков» и не приобретать у них оборудование, так как оно может представлять опасность во время использования.

Власти Москвы напомнили, что коммунальщики не приходят с проверками без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций.

В сентябре сообщалось, что телефонные мошенники начали воровать личные данные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и прося помощи в расследовании якобы преступлений сотрудников ЦБ.