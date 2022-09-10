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Телефонные мошенники начали воровать данные под видом «расследования» дел сотрудников ЦБ

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Телефонные мошенники начали воровать личные данные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и прося помощи в расследовании якобы преступлений сотрудников ЦБ.
Телефонные мошенники начали воровать данные под видом «расследования» дел сотрудников ЦБ
  • Gettyimages.ru

Злоумышленник представляется сотрудником МВД России и сообщает, что сотрудники Центробанка якобы воспользовались своим служебным положением и нарушили закон, передаёт РИА Новости.

После этого мошенник под видом опроса выманивает конфиденциальную информацию и запугивает ст. 310 УК России («Разглашение данных предварительного расследования»).

«Банк России неоднократно отмечал, что исходя из текущей повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан», — заявили в пресс-службе финансового регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что злоумышленники применяют для обмана методы социальной инженерии.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество атак телефонных мошенников в России растёт.

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