Телефонные мошенники начали воровать данные под видом «расследования» дел сотрудников ЦБ
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Злоумышленник представляется сотрудником МВД России и сообщает, что сотрудники Центробанка якобы воспользовались своим служебным положением и нарушили закон, передаёт РИА Новости.
После этого мошенник под видом опроса выманивает конфиденциальную информацию и запугивает ст. 310 УК России («Разглашение данных предварительного расследования»).
«Банк России неоднократно отмечал, что исходя из текущей повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан», — заявили в пресс-службе финансового регулятора.
В ЦБ подчеркнули, что злоумышленники применяют для обмана методы социальной инженерии.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество атак телефонных мошенников в России растёт.