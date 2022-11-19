УМВД: в Брянске введён план «Дорога» из-за обильного снегопада

В УМВД по Брянской области сообщили, что из-за обильного снегопада в регионе введён план «Дорога», позволяющий перекрыть движение на небезопасных дорожных участках.

«На территории всей области введён план «Дорога», основной задачей которого является выявление участков дорог, не обеспечивающих безопасность дорожного движения и оперативное устранение недостатков зимнего содержания», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в областном центре от снега очищены улицы Фокина и Горького.

При осложнении обстановки возможна полная остановка движения транспорта по ряду улиц, путепроводам и дорожным участкам с подъёмами, уточняется в материале.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается гололёд.

14 ноября URA.RU писало, что в администрации Челябинска сообщили, что из-за ожидаемых снегопадов дорожные службы переводятся на круглосуточный режим работы.