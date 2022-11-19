УМВД: в Брянске введён план «Дорога» из-за обильного снегопада
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«На территории всей области введён план «Дорога», основной задачей которого является выявление участков дорог, не обеспечивающих безопасность дорожного движения и оперативное устранение недостатков зимнего содержания», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что в областном центре от снега очищены улицы Фокина и Горького.
При осложнении обстановки возможна полная остановка движения транспорта по ряду улиц, путепроводам и дорожным участкам с подъёмами, уточняется в материале.
Ранее стало известно, что на следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается гололёд.
14 ноября URA.RU писало, что в администрации Челябинска сообщили, что из-за ожидаемых снегопадов дорожные службы переводятся на круглосуточный режим работы.