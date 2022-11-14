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В Челябинске дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

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Из-за ожидаемых снегопадов администрация Челябинска переводит дорожные службы на круглосуточный режим работы.
В Челябинске дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы из-за снегопадов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Снег в Челябинске ожидается несколько дней. Потом начнётся резкое понижение температуры. Просьба жителей города держать в курсе, как идёт содержание дорог. В свою очередь, мы будем оперативно информировать челябинцев о ситуации на дорогах», — заявила мэр города Наталья Котова.

Она поручила профильным службам обрабатывать опасные участки реагентами, а также уделить больше внимания вывозу слякоти во дворах и на центральных автомагистралях.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы устраняют последствия сильного ветра в городе 13 ноября.

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