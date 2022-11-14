В Челябинске дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы из-за снегопадов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Снег в Челябинске ожидается несколько дней. Потом начнётся резкое понижение температуры. Просьба жителей города держать в курсе, как идёт содержание дорог. В свою очередь, мы будем оперативно информировать челябинцев о ситуации на дорогах», — заявила мэр города Наталья Котова.
Она поручила профильным службам обрабатывать опасные участки реагентами, а также уделить больше внимания вывозу слякоти во дворах и на центральных автомагистралях.
Ранее сообщалось, что городские службы Москвы устраняют последствия сильного ветра в городе 13 ноября.