В МЧС заявили о завершении разбора завалов подъезда на месте взрыва газа на Сахалине
- РИА Новости
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«Разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома на Сахалине завершён, проводится разбор подвала», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что осмотр квартир пострадавшего дома планируют провести 20 ноября.
Ранее губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине возросло до девяти.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям по факту взрыва газа в жилом доме на Сахалине.
В администрации Тымовского района рассказали, что предварительной причиной ЧП на Сахалине стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов.