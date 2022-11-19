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В МЧС заявили о завершении разбора завалов подъезда на месте взрыва газа на Сахалине

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Разбор завалов подъезда жилого дома, пострадавшего при взрыве газа, на Сахалине завершён. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС заявили о завершении разбора завалов подъезда на месте взрыва газа на Сахалине
  • РИА Новости
  • © СК РФ

«Разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома на Сахалине завершён, проводится разбор подвала», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что осмотр квартир пострадавшего дома планируют провести 20 ноября.

Ранее губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине возросло до девяти.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям по факту взрыва газа в жилом доме на Сахалине.

В администрации Тымовского района рассказали, что предварительной причиной ЧП на Сахалине стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов.

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