Российские военврачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после ранений

Российские врачи главного военного клинического госпиталя им. Бурденко открыли новый способ полного восстановления рук и ног после получения минно-взрывных и огнестрельных ранений. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трёхмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — приводит сообщение ведомства РИА Новости. Кроме того, созданная технология позволяет полностью восстанавливать суставы, а также мышцы и ткани пострадавшего, включая кожу. В госпитале рассказали, что процедуру успешно прошли уже несколько человек. 10 ноября военные врачи провели операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди военного.