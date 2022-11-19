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Российские военврачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после ранений

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Российские врачи главного военного клинического госпиталя им. Бурденко открыли новый способ полного восстановления рук и ног после получения минно-взрывных и огнестрельных ранений. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трёхмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, созданная технология позволяет полностью восстанавливать суставы, а также мышцы и ткани пострадавшего, включая кожу.

В госпитале рассказали, что процедуру успешно прошли уже несколько человек.

10 ноября военные врачи провели операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди военного.

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