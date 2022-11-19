Российские военврачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после ранений
«Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трёхмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Кроме того, созданная технология позволяет полностью восстанавливать суставы, а также мышцы и ткани пострадавшего, включая кожу.
В госпитале рассказали, что процедуру успешно прошли уже несколько человек.
10 ноября военные врачи провели операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди военного.