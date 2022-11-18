В Томской области зарегистрировали 51 случай коронавируса за сутки

В Томской области зарегистрировали 51 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 156 735 человек. Вылечились 155 070 жителей, в том числе 24 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 5546 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.