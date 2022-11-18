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Стоматолог Антонов дал советы по выбору клиники

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Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов дал советы по выбору медицинского учреждения.
Стоматолог Антонов дал советы по выбору клиники
  • Gettyimages.ru

«Первое, на что следует обращать внимание, — это работа зоны ресепшен. Работники здесь должны выполнять свои задачи чётко, быстро и слаженно», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, во время консультации нужно посмотреть, как даёт ответы врач, насколько они соответствуют вопросам пациента и дают понять тонкости предстоящей работы.

«В результате после консультации пациент должен иметь чёткое и точное ощущение, что ему всё понятно, врач логично и последовательно ответил на все вопросы и только после этого предложил составить план лечения», — пояснил Антонов.

Как отметил эксперт, схема лечения должна быть многоэтапной, с описанием манипуляций, их стоимости и запланированных результатов.

Ранее стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.

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