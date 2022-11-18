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Собянин анонсировал открытие сбора гумпомощи на фестивальных площадках Москвы на праздники

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие пунктов сбора гумпомощи в парках и на фестивальных площадках столицы в канун новогодних праздников.
Собянин анонсировал открытие сбора гумпомощи на фестивальных площадках Москвы на праздники
  • РИА Новости

«Во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи. А дети смогут воспользоваться почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки нашим воинам и жителям новых регионов», — сообщил он в своём блоге.

Ранее Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года.

Впоследствии градоначальник заявил о целесообразности отказа от фейерверков и больших уличных концертов в канун праздников.

Встречу Нового, 2023 года Собянин решил посвятить находящимся на передовой в зоне спецоперации российским военным и работникам ОПК.

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