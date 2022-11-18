Собянин анонсировал открытие сбора гумпомощи на фестивальных площадках Москвы на праздники
- РИА Новости
«Во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи. А дети смогут воспользоваться почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки нашим воинам и жителям новых регионов», — сообщил он в своём блоге.
Ранее Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года.
Впоследствии градоначальник заявил о целесообразности отказа от фейерверков и больших уличных концертов в канун праздников.
Встречу Нового, 2023 года Собянин решил посвятить находящимся на передовой в зоне спецоперации российским военным и работникам ОПК.