Собянин анонсировал открытие сбора гумпомощи на фестивальных площадках Москвы на праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие пунктов сбора гумпомощи в парках и на фестивальных площадках столицы в канун новогодних праздников.

«Во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи. А дети смогут воспользоваться почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки нашим воинам и жителям новых регионов», — сообщил он в своём блоге.

Ранее Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года.

Впоследствии градоначальник заявил о целесообразности отказа от фейерверков и больших уличных концертов в канун праздников.

Встречу Нового, 2023 года Собянин решил посвятить находящимся на передовой в зоне спецоперации российским военным и работникам ОПК.