Шесть больниц Москвы оснастили системой видеонаблюдения за новорождёнными

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что три новых перинатальных центра Москвы присоединились к пилотному проекту по видеонаблюдению за детьми, которые родились раньше запланированного срока.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По её словам, благодаря проекту, запущенному два года назад, родители в реанимационных отделениях и отделениях патологии могут следить за состоянием ребёнка на протяжении суток.

Услуга доступна в Морозовской детской ГКБ, родильных домах инфекционной клинической больницы № 2 и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, а теперь и в перинатальных центрах медкомплекса «Коммунарка», Больнице имени Н.Э. Баумана и ГКБ имени М.П. Кончаловского.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.