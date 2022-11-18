Эксперт Алтухов высказался о важности для школьников занятий по карьерной грамотности

Директор по разработке и исследованиям компании «Профилум» Виталий Алтухов рассказал, что в школах необходимо внедрять занятия по карьерной грамотности.

Исследования показывают, что старшеклассники мало знают о современном рынке труда и плохо ориентируются в карьерных опциях, отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Получить достоверные и необходимые знания о современном рынке труда можно через профориентацию, а точнее — на занятиях по карьерной грамотности. Именно там расскажут о том, как устроен рынок труда, какие есть профессии и перспективы и куда пойти учиться для получения работы мечты и реализации своего потенциала. Карьерно грамотный подросток умеет планировать будущее, оценивать свои способности и знает, как использовать свой интерес и полученные навыки на рынке труда», — отметил он.

Уроки карьерной грамотности лучше всего внедрять с восьмых классов, заключил Алтухов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.