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Названы популярные ж/д и авианаправления на новогодние каникулы

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RT
Аналитики сервиса для планирования путешествий выяснили, какие авиа- и ж/д направления по России выбирают на предстоящие новогодние праздники. Для этого были проанализированы данные по заказам на период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.
Названы популярные ж/д и авианаправления на новогодние каникулы
  • РИА Новости

Так, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил список российских городов, в которых опрошенные планируют провести зимние каникулы. Его возглавляет Москва: на столицу пришлось 25,2% от всех продаж авиабилетов по стране. Доля заказов в Санкт-Петербург составила 12,9%. На третьем месте оказался Сочи.

Также в топ популярных российских городов вошли Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Казань, Самара и Махачкала.

На поезде, согласно данным исследования, больше всего туристов намерены отправиться в Москву. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Адлер.

Кроме того, в топе оказались Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Тюмень, Нижний Новгород, Екатеринбург, Симферополь и Саратов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что Турция вошла в тройку наиболее популярных зарубежных новогодних направлений для россиян наряду с ОАЭ и Египтом.

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