В РСТ назвали Турцию самым популярным зарубежным направлением у россиян на Новый год

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что Турция вошла в тройку наиболее популярных зарубежных новогодних направлений для россиян наряду с ОАЭ и Египтом.

Об этом пишут «Известия».

Как уточнил вице-президент союза Дмитрий Горин, в основном интерес к зимнему отдыху в Турции вызван обилием экскурсионных программ, горнолыжным отдыхом и работой прибрежных отелей зимой.

По его словам, летом Россию с Турцией связывали 750 рейсов в неделю, в настоящее время — 600. При этом летнюю полётную программу продлили на ноябрь.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года.