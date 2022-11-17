В РСТ назвали Турцию самым популярным зарубежным направлением у россиян на Новый год
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Об этом пишут «Известия».
Как уточнил вице-президент союза Дмитрий Горин, в основном интерес к зимнему отдыху в Турции вызван обилием экскурсионных программ, горнолыжным отдыхом и работой прибрежных отелей зимой.
По его словам, летом Россию с Турцией связывали 750 рейсов в неделю, в настоящее время — 600. При этом летнюю полётную программу продлили на ноябрь.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года.