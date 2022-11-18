Узнать больше

Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту пожара в котельной города Югорска

Короткая ссылка
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку по факту пожара в котельной в городе Югорске.
Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту пожара в котельной города Югорска
  • РИА Новости

«По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром, произошедшим 18 ноября 2022 года в модульной котельной по улице Калинина в городе Югорске», — приводит URA.RU сообщение.

Отмечается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить