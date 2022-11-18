Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту пожара в котельной города Югорска

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку по факту пожара в котельной в городе Югорске.

«По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром, произошедшим 18 ноября 2022 года в модульной котельной по улице Калинина в городе Югорске», — приводит URA.RU сообщение.

Отмечается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске.