Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту пожара в котельной города Югорска
- РИА Новости
«По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром, произошедшим 18 ноября 2022 года в модульной котельной по улице Калинина в городе Югорске», — приводит URA.RU сообщение.
Отмечается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске.