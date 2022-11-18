HeadHunter: компании в России устроили «гонку зарплат» в важных отраслях на фоне санкций
- РИА Новости
Об этом, как пишет РБК, говорится в исследовании аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter.
Отмечается, что также сейчас работодатели более охотно поощряют менеджеров управленческого и экспертного уровня бонусами и премиями по сравнению с топ-менеджерами.
По оценке HeadHunter, именно на работников этого уровня ложится основная ответственность за преодоление кризиса.
Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.
Между тем замглавы Минтруда России Елена Мухтиярова заявила, что рост средней номинальной зарплаты по итогам года в России ожидается ниже уровня инфляции.