HeadHunter: компании в России устроили «гонку зарплат» в важных отраслях на фоне санкций

Санкционный кризис заставил работодателей в России устроить «зарплатную гонку» в критически важных отраслях — строительстве и логистике — на фоне дефицита кадров.

Об этом, как пишет РБК, говорится в исследовании аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter.

Отмечается, что также сейчас работодатели более охотно поощряют менеджеров управленческого и экспертного уровня бонусами и премиями по сравнению с топ-менеджерами.

По оценке HeadHunter, именно на работников этого уровня ложится основная ответственность за преодоление кризиса.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

Между тем замглавы Минтруда России Елена Мухтиярова заявила, что рост средней номинальной зарплаты по итогам года в России ожидается ниже уровня инфляции.