Собянин: завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на следующей неделе
- РИА Новости
«Уже на следующей неделе он начнёт первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объёмов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault», — рассказал Собянин.
По его словам, через два-три года власти Москвы планируют запустить российскую платформу для производства электромобилей.
Ранее гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что к 2025 году завод планирует разработать собственную платформу для производства электромобилей.
Президент России Владимир Путин заявил, что автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки для россиян в нынешних условиях.