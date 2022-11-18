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Собянин: завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на следующей неделе

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На следующей неделе завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин: завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей на следующей неделе
  • РИА Новости

«Уже на следующей неделе он начнёт первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объёмов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault», — рассказал Собянин.

По его словам, через два-три года власти Москвы планируют запустить российскую платформу для производства электромобилей.

Ранее гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что к 2025 году завод планирует разработать собственную платформу для производства электромобилей.

Президент России Владимир Путин заявил, что автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки для россиян в нынешних условиях.

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