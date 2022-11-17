ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут использоваться против безопасности России
- РИА Новости
Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ состоит из 60 пунктов. В него включили, в частности, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, а также места дислокации войск.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России.