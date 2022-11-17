ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут использоваться против безопасности России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утвердила перечень сведений в областях военной и военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

РИА Новости

Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ состоит из 60 пунктов. В него включили, в частности, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, а также места дислокации войск. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России.