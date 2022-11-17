Кардиолог Серебрянский назвал отёки в ногах одним из признаков проблем с сосудами

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал о признаках проблем с сосудами.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в случае проблем с сосудами артериального типа может быть появление точечных кровоизлияний на конечностях, а также на шее и лице.

«Это является проявлением васкулита», — пояснил Серебрянский.

По его словам, на проблемы с сосудами венозного типа могут указывать отёки и боли в ногах.

«Одна нога отекает и болит, а другая нормальная. Чаще процесс всё же односторонний. Может быть покраснение кожи вдоль сосуда, появление уплотнений вдоль сосуда при пальпации», — сообщил врач.

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