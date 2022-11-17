Сенатор Кутепов предложил заморозить активы бизнесменов, покинувших Россию

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы российских бизнесменов и глав корпораций, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине.

«На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля», — приводит ТАСС текст письма Кутепова на имя вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

По мнению сенатора, соответствующие меры в первую очередь должны затронуть владельцев крупных предприятий, приобретённых через приватизацию, и руководителей институтов развития или госкорпораций.

Кроме того, предлагается рассмотреть перевод дивидендов и иных выплат, причитающихся упомянутым гражданам, на целевой счёт для финансирования спецоперации.

«В настоящих условиях сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля. Ставка может быть 30-50% от суммы сделки», — добавил Кутепов.

В августе депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил привлекать иноагентов к уголовной ответственности за дискредитацию армии, минуя административную статью. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.