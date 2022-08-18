В ГД предложили привлекать иноагентов за дискредитацию армии сразу по уголовной статье

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил привлекать иноагентов к уголовной ответственности за дискредитацию армии, минуя административную статью. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что с началом специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине некоторые лица стали допускать публичные высказывания с целью дискредитации российских военнослужащих.

При этом не последнюю роль в данных действиях играют так называемые иностранные агенты, отметил парламентарий.

В настоящее время существует две статьи за дискредитацию армии — административная и уголовная. Впервые совершившие данное действие привлекаются по административной статье, за повторное подобное действие в течение года — уже по уголовной.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса России в части привлечения к уголовной ответственности не только лиц, повторно совершивших публичные действия в течение года, направленные на дискредитацию российских военнослужащих, но и лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также представляющих руководящие органы НКО-иноагентов, минуя административную статью», — говорится в обращении.

Адвокат и управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев отметил, что возможность реализации данного предложения очень велика.

«В настоящее время особое внимание уделяется положениям административного и уголовного законодательства, касающегося защиты вооружённых сил и власти от дискредитации. В нынешних условиях выявления иностранного влияния, уверен, для иноагентов будет разработан упрощённый порядок привлечения к уголовной ответственности», — сказал Гавришев в беседе с RT.

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об уголовном наказании и о крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.