В России изобрели сухую плазму крови для применения в полевых условиях
«Суть технологии состоит в том, что получают лиофилизированную плазму, которую можно носить с собой в специальном пакете в индивидуальной аптечке бойца», — сказал он РИА Новости.
При ранении солдат может извлечь пакет, развести сухую плазму спецраствором — через пять минут восстановленная плазма будет готова к переливанию.
По словам Бутримова, работа над инновацией началась два года назад, сейчас она готова к испытаниям.
Ранее российские учёные в составе международной исследовательской группы раскрыли молекулярный механизм, который запускает починку нити ДНК, отвечающей за деление клетки.