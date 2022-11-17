Узнать больше

В России изобрели сухую плазму крови для применения в полевых условиях

Короткая ссылка
Гендиректор компании «Б-Армс» Алексей Бутримов сообщил о разработке с партнёрами технологии получения сухой плазмы крови для применения солдатами в полевых условиях.

«Суть технологии состоит в том, что получают лиофилизированную плазму, которую можно носить с собой в специальном пакете в индивидуальной аптечке бойца», — сказал он РИА Новости.

При ранении солдат может извлечь пакет, развести сухую плазму спецраствором — через пять минут восстановленная плазма будет готова к переливанию.

По словам Бутримова, работа над инновацией началась два года назад, сейчас она готова к испытаниям. 

Ранее российские учёные в составе международной исследовательской группы раскрыли молекулярный механизм, который запускает починку нити ДНК, отвечающей за деление клетки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить