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В Крыму от гриппа вакцинировались 592 009 человек

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В Крыму рассказали о ходе вакцинации против гриппа.
В Крыму от гриппа вакцинировались 592 009 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На сегодняшний день против гриппа в Крыму вакцинировались 592 009 человек, из них 155 335 детей и 436 674 взрослых. Напомню, что плановый показатель иммунизации от гриппа в регионе составляет 60% населения», — заявил глава ведомства Константин Скорупский.

Тем временем в Ростовской области за неделю с 7 по 13 ноября показатели заболеваемости гриппом достигли 16,3 тыс. случаев, или 39 заболевших на 10 тыс. жителей, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в регионе выросла на 8,9%.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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