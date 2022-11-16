В Оренбургской области выявили 19 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 19 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы шесть человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 240 035. Выздоровели 235 520 жителей, в том числе 23 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 5380 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.