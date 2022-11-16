Кардиолог Колесников заявил, что метеозависимые реагируют на изменение атмосферного давления

Врач-кардиолог ГКБ № 9 Ижевска Виктор Колесников заявил, что метеозависимые люди реагируют в основном не на погоду, а на изменение атмосферного давления.

«Если происходит перепад давления при хорошей погоде, человек, страдающий артериальной гипертонией, всё равно это ощущает, так как его сосуды имеют нарушенный тонус», — сказал он в беседе с izhlife.ru.

По его словам, лучше заранее просматривать прогнозы погоды и определять, когда может наступить ухудшение состояния, чтобы принять меры.

«Только изучать нужно уровень атмосферного давления, а не перепад температур. Но у каждого человека параметр перепада, при котором может стать плохо, индивидуальный», — уточнил Колесников.

Он советует следить за артериальным давлением, избегать еды с большим содержанием холестерина и соли, выполнять рекомендации врачей.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.