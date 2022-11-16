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В Москве направят дополнительные средства на лечение онкобольных

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В Москве направят дополнительные 1,3 млрд рублей на лечение больных раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов с тяжёлыми травмами.
В Москве направят дополнительные средства на лечение онкобольных
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Выделенные средства позволят горожанам бесплатно получать высокотехнологичную медпомощь сверх базовой программы ОМС.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

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