В Москве направят дополнительные средства на лечение онкобольных
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Выделенные средства позволят горожанам бесплатно получать высокотехнологичную медпомощь сверх базовой программы ОМС.
Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.